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Петербурженка получила срок за брошенный «коктейль Молотова» на выборах президента

Московский районный суд приговорил к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении Александру Карасеву, кинувшую «коктейль Молотова» в избирательный участок на Варшавской улице, сообщает 26 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 15 марта этого года, когда в России проходили выборы президента. Суд установил, что Карасева с группой лиц, по предварительному сговору, бросила в стену дома на Варшавской, 40, где располагаются избирательные участки с номерами 1395 и 1396, бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелась информационная табличка о предстоящих выборах.

Ей вменили «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» — ст. 141 УК РФ. В городском Избиркоме тогда сообщили, что участок работал в штатном режиме, его работа не была нарушена, а угрозы волеизъявлению граждан нет.

Девушка вину признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении.