Петербурженка получила срок за брошенный «коктейль Молотова» на выборах президента

Инцидент произошел 15 марта этого года, когда в России проходили выборы президента. Суд установил, что Карасева с группой лиц, по предварительному сговору, бросила в стену дома на Варшавской, 40, где располагаются избирательные участки с номерами 1395 и 1396, бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелась информационная табличка о предстоящих выборах.