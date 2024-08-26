Французская полиция раскрыла суть обвинений в отношении Павла Дурова

После задержания Павла Дурова французские СМИ передавали, что основателя Telegram обвиняют в причастности к преступлениям, которые связаны с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей. По данным СМИ, это связано с отказом Дурова модерировать контент в мессенджере. Накануне команда Telegram сообщила, что мессенджер соблюдает все законы Евросоюза, в частности, Закон о цифровых услугах.