Олбани
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французская полиция раскрыла суть обвинений в отношении Павла Дурова

Представитель французской полиции сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров, задержанный 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, все еще находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям.

Источник: РИА "Новости"

Расследованием его дела занимаются национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством, сообщил представитель полиции, передает Reuters.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Павла Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». Президент уточнил, что Дурова задержали в рамках продолжающегося судебного расследования.

После задержания Павла Дурова французские СМИ передавали, что основателя Telegram обвиняют в причастности к преступлениям, которые связаны с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей. По данным СМИ, это связано с отказом Дурова модерировать контент в мессенджере. Накануне команда Telegram сообщила, что мессенджер соблюдает все законы Евросоюза, в частности, Закон о цифровых услугах.

расследование