Французская полиция раскрыла суть обвинений в отношении Павла Дурова

Расследованием его дела занимаются национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством, сообщил представитель полиции, передает Reuters.
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Павла Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». Президент уточнил, что Дурова задержали в рамках продолжающегося судебного расследования.
После задержания Павла Дурова французские СМИ передавали, что основателя Telegram обвиняют в причастности к преступлениям, которые связаны с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей. По данным СМИ, это связано с отказом Дурова модерировать контент в мессенджере. Накануне команда Telegram сообщила, что мессенджер соблюдает все законы Евросоюза, в частности, Закон о цифровых услугах.