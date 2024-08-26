В Ростове телефонного мошенника осудили за обман таксистов на 370 тысяч рублей

По данным следствия, мужчина, представляясь чиновником, звонил таксистам из небольших городов, просил их купить продукты и доставить к зданию местной администрации. Тех, кто в это верил, он также просил перевести ему деньги и обещал все вернуть назад, но потом пропадал и быстро тратил все полученное.