В Ростове телефонного мошенника осудили за обман таксистов на 370 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону 7 лет колонии строгого режима получил мошенник, обманувший на деньги почти 50 таксистов. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как пояснили в надзорном ведомстве, мужчине утвердили более строгий приговор из-за того, что он уже был судим ранее. В этот раз дело слушалось в Советском районном суде донской столицы.
— Решение вынесли по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ, но оно пока не вступило в силу и может быть оспорено, — отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Предварительно, жертвами осужденного с марта 2022 по май 2023 года стали 48 человек из разных регионов страны. Общий ущерб составил больше 370 тысяч рублей.
По данным следствия, мужчина, представляясь чиновником, звонил таксистам из небольших городов, просил их купить продукты и доставить к зданию местной администрации. Тех, кто в это верил, он также просил перевести ему деньги и обещал все вернуть назад, но потом пропадал и быстро тратил все полученное.