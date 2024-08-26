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Скончался один из пострадавших при взрыве работников Омского нефтезавода

Официальных сообщений о том, что пожар потушен, до сих пор не поступало.

Источник: Комсомольская правда

Жизнь одного из пострадавших при пожаре на Омском НПЗ спасти не удалось. Об этом сообщила пресс-служба.

«При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе. Омский НПЗ приносит соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам», — приводит ведомство слова заместителя генерального директора Омского НПЗ Кирилла Морозова.

Напомним, пожар на Омском НПЗ начался сегодня в 14:30. При взрыве установки пострадали семь человек, работники госпитализированы в БСМП-1.

О локализации пожара в МЧС сообщили в 19:07. Информации о том, что возгорание полностью потушено, пока нет.