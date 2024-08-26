Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии заочно бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Признать Врублевского Петра Юрьевича виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима», — огласил приговор судья Тимур Вахрамеев.
В ходе прений сторон прокурор запрашивал для обвиняемого шесть лет колонии.
Адвокат Врублевского Дмитрий Кирсанов сообщил РИА Новости, что обжалует приговор, как только получит его текст.
Врублевскому вменяют пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).
По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, «формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России». Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.