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Пожар на Чапаева в Ростове локализовали на площади 2000 квадратных метров

В Ростове локализовали крупный пожар на улице Чапаева спустя четыре часа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове удалось локализовать крупный пожар на улице Чапаева. Об этом 26 августа сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным на 19:00, спасатели удерживают пламя на площади порядка двух тысяч квадратных метров, не давая ему распространиться дальше.

Сухая трава горит примерно с 15:20. Сначала огонь охватил несколько квадратных метров, затем пожар стал расти на глазах. В считанные минуты пламя объяло сотни квадратов. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

На место направили 15 человек на четырех атвоцистернах. К их прибытию полыхало около 1200 квадратных метров. Через несколько часов площадь увеличилась почти в два раза.