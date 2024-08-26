Пожар на Чапаева в Ростове локализовали на площади 2000 квадратных метров

В Ростове удалось локализовать крупный пожар на улице Чапаева. Об этом 26 августа сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным на 19:00, спасатели удерживают пламя на площади порядка двух тысяч квадратных метров, не давая ему распространиться дальше.