AFP сообщило о продлении срока задержания Дурова

Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили до среды, 28 августа, сообщил источник AFP, близкий к делу.
О том, что срок задержания Дурова может быть продлен, до этого предупреждали в прокуратуре. Там объясняли, что эта мера пресечения может длиться до 96 часов «в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности». AFP отмечало, что после истечения этого срока судья либо выдвинет предпринимателю обвинения, либо отпустит.
Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Ордер был выдан управлением по делам несовершеннолетних (OFMIN, находится в ведении Нацполиции). Расследование ведут отдел жандармерии по кибербезопасности и отдел полиции по борьбе с мошенничеством, писал France Info. 25 августа суд продлил срок задержания бизнесмена.
Дело против него было открыто 8 июля, в нем содержатся обвинения в отношении «неназванного лица» в 12 преступлениях. Среди пунктов обвинения: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.
Секретарь управления по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) Жан-Мишель Берниго написал в соцсети LinkedIn (заблокирована в России), что причиной для дела стало «отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы», особенно в вопросах борьбы с детской преступностью.
Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что политики в задержании Дурова нет.
В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента для крупных платформ. Там заявили, что Дурову «нечего скрывать» и что он часто путешествует по Европе. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — убеждены в Telegram.
Посольство России запросило обеспечить защиту прав Дурова и предоставить к нему консульский доступ. Предприниматель прилетел в Париж из Азербайджана, где находился одновременно с российским президентом Владимиром Путиным. Кремль отверг сведения о встрече бизнесмена и главы государства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать задержание Дурова и призвал «дождаться прояснения ситуации» с обвинениями.
Дуров в 2021 году получил французское гражданство. Также у него есть гражданства России, ОАЭ и Сент-Китс и Невиса). Россию он покинул в 2014 году.