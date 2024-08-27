Что произошло в Иркутске в ночь на 27 августа 2024 года: последние новости

Пригородный поезд сбил 68-летнюю пенсионерку в Ангарске.
Пригородный электропоезд сбил пенсионерку в Ангарске. От полученных травм женщина скончалась. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.
Коллекционер из Тулуна стал жертвой мошенников при покупке камерунской статуи.
43-летний предприниматель-коллекционер рассказал полицейским, что стал жертвой мошенников. С ним связался иностранный продавец по имени Филипп и предложил купить шестую, последнюю, камерунскую статую. Однако, мужчина оказался мошенником. Житель Тулуна на «сделке» потерял более 800 тысяч рублей.
55 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области.
С 19 по 25 августа в Приангарье произошло 43 аварии, в которых пострадал 41 взрослый и 14 несовершеннолетних. Пяти жителям области не удалось пережить ДТП. Главными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, неправильно выбранная дистанция между машинами и ошибки при проезде пешеходного перехода.