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Что произошло в Иркутске в ночь на 27 августа 2024 года: последние новости

Пригородный поезд сбил 68-летнюю пенсионерку в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда

Пригородный поезд сбил 68-летнюю пенсионерку в Ангарске.

Пригородный электропоезд сбил пенсионерку в Ангарске. От полученных травм женщина скончалась. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Коллекционер из Тулуна стал жертвой мошенников при покупке камерунской статуи.

43-летний предприниматель-коллекционер рассказал полицейским, что стал жертвой мошенников. С ним связался иностранный продавец по имени Филипп и предложил купить шестую, последнюю, камерунскую статую. Однако, мужчина оказался мошенником. Житель Тулуна на «сделке» потерял более 800 тысяч рублей.

55 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области.

С 19 по 25 августа в Приангарье произошло 43 аварии, в которых пострадал 41 взрослый и 14 несовершеннолетних. Пяти жителям области не удалось пережить ДТП. Главными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, неправильно выбранная дистанция между машинами и ошибки при проезде пешеходного перехода.