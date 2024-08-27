Что произошло в Иркутске в ночь на 27 августа 2024 года: последние новости

С 19 по 25 августа в Приангарье произошло 43 аварии, в которых пострадал 41 взрослый и 14 несовершеннолетних. Пяти жителям области не удалось пережить ДТП. Главными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, неправильно выбранная дистанция между машинами и ошибки при проезде пешеходного перехода.