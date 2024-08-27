Алаудинов сообщил о зачистке двух населенных пунктов в Курской области от ВСУ

«Хочу сказать с радостью, что подразделение “Арбат” сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — указал он.