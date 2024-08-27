Олбани
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов сообщил о зачистке двух населенных пунктов в Курской области от ВСУ

В Курской области российские военнослужащие зачистили от украинских боевиков еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев. Об этом 26 августа сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать с радостью, что подразделение “Арбат” сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — указал он.

По словам Алаудинова, ситуация на линии боевого соприкосновения особых изменений не претерпела. При этом потери у Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сегодня действительно очень большие. В общей сложности за сутки уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины (ББМ) и три единицы автотранспорта.

Украинские военные атаковали позиции РФ в приграничных районах региона 6 августа. Обстановка в области признана ЧС федерального характера. 20 августа стало известно о создании группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» в ВС РФ.

Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Так, 26 августа экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ночью уничтожили противотанковыми ракетами скопления живой силы и военную технику подразделений украинской армии. Экипажи использовали во время полета очки ночного видения и новый тепловизионный прибор, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты в любое время суток.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.