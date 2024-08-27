Спутницу и телохранителя Дурова отпустили после допроса

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка. Предположительно, это блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова. Ее родственники 25 августа сообщили, что девушка не выходила на связь после задержания Дурова. Вавилова и бизнесмен не афишировали отношения, но, судя по Stories девушки в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), этим летом она посещала одни и те же страны в то же время, когда там был Дуров.