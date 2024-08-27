Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину

В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.