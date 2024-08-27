Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину

Как следует из документов, в частности, пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично.
Ранее в СМИ сообщалось, что главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников данной группировки.
В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
По делу арестовали восемь фигурантов.
В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.