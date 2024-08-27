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Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Источник: AP 2023

Как следует из документов, в частности, пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично.

Ранее в СМИ сообщалось, что главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников данной группировки.

В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.

В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

По делу арестовали восемь фигурантов.

В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.

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