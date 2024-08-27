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«Немного потрясло»: землетрясение зафиксировали на Байкале 27 августа

Около часа ночи 27 августа на Байкале произошло землетрясение.
Источник: Комсомольская правда

Землетрясение нарушило покой жителей Иркутской области. Так, на Байкале, около часа ночи сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Об этом КП-Иркутск сообщили в «Единой геофизической службе РАН».

Землетрясение на Байкале 27 августа 2024 года

— Немного потрясло жителей поселка Новый Энхалук и поселка Хужир. Интенсивность составила 3−4 балла, — рассказали сейсмологи.

К счастью, никаких разрушений при такой интенсивности обычно не возникает. Максимум, местные жители могли проснуться от того, что с полок падают книги или, например, качаются люстры.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала, что последнее землетрясение было зафиксировано 23 августа в Бурятии, поселок Северомуйск. Тогда сила подземных толчков тажже не превысила 3−4 балла. Никаких разрушений зафиксировано не было.