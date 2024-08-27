Девочка-подросток на электросамокате устроила ДТП во Владивостоке

На Кирова, 122, во Владивостоке 13-летняя девочка ехала на электросамокате во дворе. Она не следила за дорогой и врезалась в Mitsubishi Pajero, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным ГИБДД, автомобиль был припаркован. Во время аварии подросток получила травмы и ушиб головного мозга, ее доставили в больницу. По факту происшествия завели дело по статье 12.24 КоАП РФ.
Отметим, что с начала августа в городе зафиксировали 18 ДТП, в которых пострадали 19 детей. Специалисты просят водителей быть аккуратными и внимательно следить за дорогой. В особенности — во дворах жилых домов.
Ранее «КП» писала о самокатчике, который превысил разрешенный скоростной режим в 25 километров в час и обгонял машины на Некрасовском путепроводе.