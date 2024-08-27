При попытке высадки ВСУ на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов… Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано… Оружие было: винтовки и пулеметы американского производства. Были с собой наступательные гранаты импортного производства», — рассказал десантник.