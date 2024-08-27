При попытке высадки ВСУ на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов… Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано… Оружие было: винтовки и пулеметы американского производства. Были с собой наступательные гранаты импортного производства», — рассказал десантник.
По словам командира расчета ПТРК, обстановка с 8 на 9 августа на Кинбурнской косе была напряженная, так как противник с полуночи начал сильный артобстрел побережья. Под огнем противника десантники подготовили свои огневые средства и при появлении плавсредств противника начали отражать попытку высадки десанта украинской армии.
ВСУ в первой половине августа предприняли попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступили с потерями после отпора российских войск.
Как сообщил позднее херсонский губернатор Владимир Сальдо, попытки высадки стоили ВСУ «двух десятков подготовленных диверсантов».