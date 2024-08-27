Вырвал телефон из рук: 48-летний грузчик ограбил мужчину на детской площадке в Хабаровске

«Задержанный ранее уже имел проблемы с законом, он привлекался к уголовной ответственности за воровство. Мужчина рассказал, что продал похищенный телефон незнакомцу в районе Центрального рынка за 20 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.