Вырвал телефон из рук: 48-летний грузчик ограбил мужчину на детской площадке в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего грузчика, работника компании по продаже мебели. Его подозревают в грабеже. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Подозреваемый, проходя мимо детской площадки на улице Сигнальной, заметил мужчину на лавочке, который разговаривал по телефону. Подойдя сзади, преступник выхватил у него мобильник и убежал. Потерпевший оценил ущерб в 95 тысяч рублей.
«Задержанный ранее уже имел проблемы с законом, он привлекался к уголовной ответственности за воровство. Мужчина рассказал, что продал похищенный телефон незнакомцу в районе Центрального рынка за 20 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В качестве меры пресечения для подозреваемого избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.