Из-за стиральной машины начался пожар в Усть-Куте

Ночью 27 августа на улице Пушкина в Усть-Куте начался пожар. Причиной стало короткое замыкание стиральной машины. 38-летний хозяин пытался своими силами потушить разбушевавшееся пламя, но в какой-то момент оно перекинулось на стену. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на пятом этаже шел дым. Пожарные обнаружили хозяина квартиры и передали медикам. Пострадавшего отправили в больницу с диагнозом отравления угарным газом легкой степени.
Всего с огнем на территории четыре квадратных метра боролись 12 специалистов с применением четырех единиц техники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что коллекционера-предприниматели из Тулуна обманули мошенники. Мужчина хотел купить шестую, последнюю, камерунскую статую, но вместо этого лишился более 800 тысяч рублей.