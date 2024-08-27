Из-за стиральной машины начался пожар в Усть-Куте

Ночью 27 августа на улице Пушкина в Усть-Куте начался пожар. Причиной стало короткое замыкание стиральной машины. 38-летний хозяин пытался своими силами потушить разбушевавшееся пламя, но в какой-то момент оно перекинулось на стену. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.