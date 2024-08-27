Пожар на омском НПЗ полностью потушен

В МЧС по Омской области сообщили о полной ликвидации возгорания на омском нефтезаводе. Напомним, ЧП на предприятии случилось около 14:45. Жители Нефтяников, Амура и Левобережья услышали громкий звук.
В НПЗ вскоре сообщили, что на предприятии случилось возгорание технологического оборудования. Оно было зафиксировано автоматической системой безопасности. Сработали средства автоматизированного пожаротушения. В дополнение на место ЧП выехали семь пожарных машин. В 19:05 возгорание было локализовано. Еще через четыре часа полностью ликвидировано.
В результате ЧП пострадали шесть человек, один человек погиб. Семье погибшего и пострадавшим омичам на ОНПЗ обещали оказать всю необходимую помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проверку проводит и прокуратура Омской области.