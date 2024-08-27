Роспотребнадзор не обнаружил загрязняющие вещества в воздухе после пожара

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии проверили воздух на содержание загрязняющих веществ. Они брали пробы на ближайшей от ОНПЗ жилой застройке после мощного пожара на нефтезаводе.
«Проведенные замеры показали, что концентрация оксида углерода, взвешенных частиц, азота диоксида, диоксида серы, дигидросульфида (сероводород), фенола, соответствует гигиеническим нормативам», — сообщили в Омском Роспотребнадзоре.
Напомним, 26 августа на заводе загорелось технологическое оборудование. Погиб один сотрудник, пострадали еще шестеро. Пожар полностью потушили вечером.