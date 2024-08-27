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Прокуратура начала проверку по факту возгорания на ОНПЗ

Днём понедельника, 26 августа, на омском НПЗ произошло возгорание.

Источник: РИА "Новости"

Днём понедельника, 26 августа, на омском НПЗ произошло возгорание. По данному факту надзорное ведомство начало проверку.

На место выезжал и.о. прокурора Советского округа Омска Павел Умрихин. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, действиям должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка. Также прокуратура координирует деятельность правоохранительных и контролирующих органов по установлению обстоятельств инцидента.

Напомним, что при возгорании пострадало семь человек. Все они были госпитализированы в БСМП-1. К сожалению, один пострадавший скончался. Заместитель генерального директора ОНПЗ Кирилл Морозов сообщил, что семье погибшего будет оказана помощь.

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