Прокуратура начала проверку по факту возгорания на ОНПЗ

Днём понедельника, 26 августа, на омском НПЗ произошло возгорание. По данному факту надзорное ведомство начало проверку.
На место выезжал и.о. прокурора Советского округа Омска Павел Умрихин. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, действиям должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка. Также прокуратура координирует деятельность правоохранительных и контролирующих органов по установлению обстоятельств инцидента.
Напомним, что при возгорании пострадало семь человек. Все они были госпитализированы в БСМП-1. К сожалению, один пострадавший скончался. Заместитель генерального директора ОНПЗ Кирилл Морозов сообщил, что семье погибшего будет оказана помощь.