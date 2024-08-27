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В Омской области с начала года в ДТП погибло 4 ребёнка

В понедельник, 26 августа, в Международном мультимедиа центре «Евразия сегодня» прошла пресс-конференция «Дети: в зоне особого внимания».

Источник: Reuters

В понедельник, 26 августа, в Международном мультимедиа центре «Евразия сегодня» прошла пресс-конференция «Дети: в зоне особого внимания». Одной из её тем стало дорожное движение.

С начала года в Омской области произошло 256 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Четыре ребёнка в них погибли, почти триста получили различные травмы.

Замначальника начальника УГИБДД УМВД России по Омской области полковник полиции Игорь Триколе подчеркнул важность подготовки школьника к поведению на улице.

«Возьмите ребенка за руку и пройдите с ним безопасный маршрут от дома до школы и обратно. Покажите и расскажите ему о тех правилах, которые необходимо соблюдать на дороге», — также посоветовал Игорь Триколе.

Водителям также нужно быть особо внимательными вблизи школ, детских садов и других учебных заведений.