Российские силы не допустили перегруппировки ВСУ у Днепра

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российская группировка «Днепр» на каховском направлении не допустила перегруппировки войск противника и уничтожила плавсредства ВСУ, пытавшихся высадиться на левом берегу реки Днепр, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
«Подразделения группировки войск “Днепр” выполняли боевые задачи на каховском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра», — сказал Кодрян.
Кроме того, военнослужащие группировки активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, рассказал он.
Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки потери противника составили до 70 военнослужащих и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, уточнил Кодрян.