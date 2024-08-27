Российские силы не допустили перегруппировки ВСУ у Днепра

Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки потери противника составили до 70 военнослужащих и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, уточнил Кодрян.