Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — отметили в МО РФ.
Ведомство также опубликовало видеоролик, в котором показаны вылет вертолета, полет до точки нанесения удара и выпуск ракет.