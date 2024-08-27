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Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — отметили в МО РФ.

Ведомство также опубликовало видеоролик, в котором показаны вылет вертолета, полет до точки нанесения удара и выпуск ракет.