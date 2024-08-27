Водителя, сбившего 10-летнего велосипедиста в Находке, арестуют

Напомним, 10 августа водитель Toyota Belta сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Пострадавшего забрали в реанимацию, у него зафиксировали серьезные травмы. Очевидцы сообщали, что мужчина спешил на пляж Золотари, где якобы утонул его племянник, и не заметил мальчика. Однако правоохранительные органы не подтвердили информацию.