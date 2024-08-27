Водителя, сбившего 10-летнего велосипедиста в Находке, арестуют

Десятилетний велосипедист, которого сбили на Малиновского в Находке, скончался в больнице 25 августа. В связи с этим дело виновника аварии переквалифицировали, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Врачи следили за состоянием ребенка две недели, однако лечение не помогло. Следователи решили изменить пребывание подозреваемого под домашним арестом на содержание в СИЗО.
Напомним, 10 августа водитель Toyota Belta сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Пострадавшего забрали в реанимацию, у него зафиксировали серьезные травмы. Очевидцы сообщали, что мужчина спешил на пляж Золотари, где якобы утонул его племянник, и не заметил мальчика. Однако правоохранительные органы не подтвердили информацию.
Изначально дело возбудили по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека. Теперь оно проходит по третьему пункту, мера наказания предусматривает лишение свободы до пяти лет.
Прощание с погибшим пройдет 29 августа.
Ранее «КП» писала, что в сети есть кадры с места происшествия: у мальчика все лицо в крови.