Короткое замыкание привело к смертельному пожару в Хабаровске

В Хабаровске произошел трагический пожар, который унес жизнь 53-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Огонь вспыхнул глубокой ночью, и хозяин квартиры не смог вовремя обнаружить угрозу. В помещении не было пожарного извещателя, который мог бы спасти жизнь.
Пожарно-спасательная служба получила тревожный сигнал в 01:54 по хабаровскому времени 27 августа 2024 года. Пожарные МЧС России оперативно прибыли на место происшествия на улице Прогрессивной, где обнаружили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома. Огонь удалось локализовать и потушить всего за 12 минут, предотвратив его распространение на другие помещения.
Очагом пожара стала кухня, где горела стена и бытовая техника, а также пострадал натяжной потолок. Общая площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра, однако последствия оказались фатальными. Хозяина квартиры нашли без сознания возле дивана. Несмотря на все усилия, спасти его не удалось.
Все работы по ликвидации последствий пожара были завершены к 02:57. В операции участвовали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.
В настоящее время специалисты Государственного пожарного надзора и Следственного комитета России выясняют все обстоятельства происшествия. Одной из вероятных причин возгорания рассматривается короткое замыкание.