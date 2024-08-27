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Короткое замыкание привело к смертельному пожару в Хабаровске

Пожар в Хабаровске: трагическая гибель 53-летнего мужчины.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровске произошел трагический пожар, который унес жизнь 53-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь вспыхнул глубокой ночью, и хозяин квартиры не смог вовремя обнаружить угрозу. В помещении не было пожарного извещателя, который мог бы спасти жизнь.

Пожарно-спасательная служба получила тревожный сигнал в 01:54 по хабаровскому времени 27 августа 2024 года. Пожарные МЧС России оперативно прибыли на место происшествия на улице Прогрессивной, где обнаружили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома. Огонь удалось локализовать и потушить всего за 12 минут, предотвратив его распространение на другие помещения.

Очагом пожара стала кухня, где горела стена и бытовая техника, а также пострадал натяжной потолок. Общая площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра, однако последствия оказались фатальными. Хозяина квартиры нашли без сознания возле дивана. Несмотря на все усилия, спасти его не удалось.

Все работы по ликвидации последствий пожара были завершены к 02:57. В операции участвовали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

В настоящее время специалисты Государственного пожарного надзора и Следственного комитета России выясняют все обстоятельства происшествия. Одной из вероятных причин возгорания рассматривается короткое замыкание.

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