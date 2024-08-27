Короткое замыкание привело к смертельному пожару в Хабаровске

Пожарно-спасательная служба получила тревожный сигнал в 01:54 по хабаровскому времени 27 августа 2024 года. Пожарные МЧС России оперативно прибыли на место происшествия на улице Прогрессивной, где обнаружили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома. Огонь удалось локализовать и потушить всего за 12 минут, предотвратив его распространение на другие помещения.