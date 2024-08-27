В Прикамье собирают вещи для жителей дома, где произошёл хлопок газа

Администрация Кизела сообщила о сборе вещей для жителей дома, где произошёл хлопок газа.
«Нужны мужская и женская демисезонная и зимняя одежда (в том числе куртка 52−54 размера), детские вещи на ребят трёх, четырёх и шести лет, предметы личной гигиены, зарядные устройства, лекарства (от головной боли, для ЖКТ, спазмолитики и так далее), постельное бельё, продукты, питьевая вода, посуда (кастрюли, тарелки, кружки, столовые приборы), подушки, матрас, одеяло, полотенца», — рассказали в администрации.
Перечисленные одежду и предметы обихода просят привезти по адресу: улица Луначарского, 19 (кабинет № 106, время работы:
По данным властей Кизела, со всеми, кто обратился за временным жильём (десять семей), подписали договоры на предоставление муниципальных квартир. Четыре человека после хлопка газа, который частично обрушил дом, поселились в пункте временного размещения. Остальные — у близких. Вернуться в свой дом люди смогут после его ремонта.
Напомним, хлопок газа произошёл в Прикамье 22 августа. В результате обрушилась часть дома на улице Ленина в Кизеле. В больницу попал мужчина с ожогами. В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что, по предварительным данным, причиной хлопка стала утечка газа, возникшая при попытке демонтировать плиту двумя пьяными мужчинами.