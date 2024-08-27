В Прикамье собирают вещи для жителей дома, где произошёл хлопок газа

По данным властей Кизела, со всеми, кто обратился за временным жильём (десять семей), подписали договоры на предоставление муниципальных квартир. Четыре человека после хлопка газа, который частично обрушил дом, поселились в пункте временного размещения. Остальные — у близких. Вернуться в свой дом люди смогут после его ремонта.