В Красноярске арестовали замдиректора крупной энергетической компании

Согласно версии правоохранителей, в прошлом году руководство ПАО «Россети Томск» подписало с коммерческой организацией договор на установку четырех электрических подстанций. Замдиректора ПАО предложил подрядчику заплатить за то, чтобы заказчик принял работы без лишних сложностей.