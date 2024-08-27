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В Красноярске арестовали замдиректора крупной энергетической компании

Силовики задержали в столице Красноярского края заместителя генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

Источник: РИА "Новости"

СК возбудил уголовное дело по материалам УФСБ Томской области. Фигуранту предъявили обвинение в получении особо крупной взятки — полутора миллионов рублей. Суд принял решение заключить мужчину под стражу.

Согласно версии правоохранителей, в прошлом году руководство ПАО «Россети Томск» подписало с коммерческой организацией договор на установку четырех электрических подстанций. Замдиректора ПАО предложил подрядчику заплатить за то, чтобы заказчик принял работы без лишних сложностей.

Несколько дней назад, 21 августа, в Красноярске замдиректора энергетической компании получил через посредника указанную взятку. Сразу после этого сотрудники управления ФСБ по Томской области вместе с красноярскими коллегами задержали фигуранта.