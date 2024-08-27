Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что с ее сыном все в порядке.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.
Позже мать осужденного заявила РИА Новости, на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет. Волгоградское управление ФСИН еще позднее подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19.
«(Нам сообщили — ред.), что он жив, здоров и не имеет к террору никакого отношения, то есть не причастен», — сказала собеседница агентства.
В минувшую пятницу заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.