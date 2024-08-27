Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.