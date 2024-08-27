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Родным погибших сотрудников ИК-19 в Волгоградской области выплатят по миллиону рублей

В ходе заседания оперштаба глава региона Андрей Бочаров поручил материально поддержать семьи погибших сотрудников ИК-19 в Суровикино.

Также речь шла о том, чтобы пострадавшие от действий террористов сотрудники колонии продолжали получать медицинскую помощь, в которой нуждаются.

Напомним, в ИК-19 Суровикино 23 августа произошло ЧП, к ходе оперативных действий силовых структур террористы были нейтрализованы. В настоящее время проходит следствие.

Глава региона Андрей Бочаров заявил, что профильные органы исполнительной власти проведут необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников колонии материальной помощи в размере 1 млн рублей.