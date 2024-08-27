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Эвакуация воронежцев из ТЦ «Атмосфера» произошла из-за технического сбоя сигнализации

В понедельник вечером, 26 августа, из крупного торгового центра, расположенного на улице Фридриха Энгельса, эвакуировали посетителей.

Это очень встревожило горожан. Некоторые стали сообщать в соцсетях, что в здании странно пахнет кислотой, а из динамиков идут сообщения о чрезвычайной ситуации, при которой необходимо покинуть объект через эвакуационные выходы.

Позже стало известно, что никакого постороннего запаха не было, а в ТЦ «Атмосфера» произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Об этом сообщили оперативные службы Воронежа и в администрации торгового центра. Через короткое время посетители вернулись в здание, а торговые точки стали работать в обычном режиме.

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