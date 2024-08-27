Эвакуация воронежцев из ТЦ «Атмосфера» произошла из-за технического сбоя сигнализации

Позже стало известно, что никакого постороннего запаха не было, а в ТЦ «Атмосфера» произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Об этом сообщили оперативные службы Воронежа и в администрации торгового центра. Через короткое время посетители вернулись в здание, а торговые точки стали работать в обычном режиме.