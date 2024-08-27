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«Я дочь земли бурятской, хранительница очага»: мать пятерых сыновей из Улан-Удэ победила в конкурсе «Леди Евразия»

Многодетная мать из Улан-Удэ победила в конкурсе «Леди Евразия».

Источник: Комсомольская правда

"Я дочь земли бурятской,

Хранительница очага.

Я мама, я жена,

Я женщина, которая традициям верна.

Моя семья — мой островок любви и счастья,

Любимый муж и пятеро детей.

У бога я прошу лишь одного,

Убереги их от ненастья и подари как можно больше ясных дней,

Ведь нет на свете ничего семьи важней.

Я родилась в прекрасном месте —.

У берегов великого Байкала.

Теперь мы связаны на веки вместе.

Байкал мне силу дал и красоту,

Я всё это в себя впитала!".

Это строки из стихотворения, которое мать пятерых детей, 34-летняяЛюбовь Купцова из Улан-Удэ написала сама и представила на всероссийском конкурсе-фестивале «Леди Евразия». Видео-визитка о родном регионе и о себе — это было первое задание, и оно живо откликнулось в сердцах жюри, зрителей и других участниц. А когда Любовь вышла на сцену и исполнила песню «Моя семья», то окончательно всех покорила. Стала победительницей! Ей вручили корону и ленту, а за шикарный бурятский национальный костюм из коллекции «Хатан» еще и присудили титул «Гордость нации». Подробности — в материале КП-Иркутск.

Любовь прочитала стихи собственного сочинения. Фото: Любовь Купцова.

23 соперницы со всей страны.

— Этой весной я впервые участвовала в конкурсе красоты, стала «Первой вице-мисс Бурятии». Понравилось! Решила попробовать свои силы на всероссийском уровне, — откровенничает в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск Любовь Купцова.

Конкурс «Леди Евразия» проходил в середине августа в Республике Алтай. Сибирячка говорит, что заплатила за участие небольшой организационный взнос, но полученные эмоции того стоили. Взять хотя бы отель, куда заселили красавиц — он находится в живописном месте, на острове посередине реки Катунь. Женщины приехали, кстати, из разных городов страны — Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Горно-Алтайск, Ижевск, Бийск и других.

Многодетная мама предстала перед жюри в национальном костюме. Фото: Любовь Купцова.

— У меня были 23 соперницы. Вы удивитесь, но, вопреки стереотипам, мы не дрались за победу, не подкладывали друг другу шпильки в туфли и не рвали платья, нет! Никакой женской зависти и конкуренции. Наоборот, мы стали подругами, — улыбается сибирячка.

Признается, что перед показом творческого номера, конечно, волновалась.

Сибирячка исполнила песню. Фото: Любовь Купцова.

— Я очень люблю петь, но на публике выступала редко. Времени не хватало — то на работе занята, то дома, с детьми. Рада, что смогла, наконец, выйти на сцену и исполнить песню. Приходилось тренироваться самой, в машине.

С этим же номером сибирячка выступала на прошлом конкурсе. Тогда она пару раз сходила на репетиции в школу вокала. Сомневалась в правильности исполнения. А вот стих писала сама, по ночам. Лишь тогда у нее было время остаться наедине со своими мыслями.

В конкурсе принимало участие 23 женщины. Фото: Любовь Купцова.

«За меня болела вся семья».

Наша героиня, действительно, успевает очень многое! По образованию она юрист, работала маркетологом, а теперь владеет бизнесом: у нее есть гостевой дом в Тункинском районе Бурятии, который открылся за пару дней до начала конкурса. Поставила себе цель — помогать развивать туризм в родных краях.

И, конечно, уделяет большую часть времени семье и воспитанию с мужем пятерых сыновей:15-летнего Ардана, 11-летнего Дандара, 6-летнего Бата, 4-летнего Баяна и малыша Арья, которому сейчас лишь год и четыре месяца.

Сибирячка вместе с мужем воспитывает пятерых мальчиков. Фото: Любовь Купцова.

— Мальчики у нас разносторонние. Любят спорт и творчество: занимаются боксом и кикбоксингом, танцуют и пишут музыку. С детства приучаем их к труду, они всегда помогают по хозяйству, — с гордостью рассказывает женщина.

Пока Любовь завоевывала корону «Леди Евразия», семья, прильнув к экранам с прямой трансляцией, держала за нее кулачки.

— По местному времени конкурс кончился поздно, около полуночи. Но дома никто не спал, все ждали результаты. Когда узнали, что я победила, обрадовались, звонили, поздравляли, а мама даже заплакала. В следующем году, если буду принимать участие снова, приедем всей семьей на машине. В этот раз не получилось — младший сын еще слишком маленький для таких путешествий. Зато меня на конкурсе сопровождали подруги. Они тоже моя поддержка и опора!

Теперь Любовь должны пригласить на международный конкурс. Но где и когда он пройдет, пока не сообщается.

— Если позовут, обязательно поеду, — улыбается сибирячка.