«Я дочь земли бурятской, хранительница очага»: мать пятерых сыновей из Улан-Удэ победила в конкурсе «Леди Евразия»

Это строки из стихотворения, которое мать пятерых детей, 34-летняяЛюбовь Купцова из Улан-Удэ написала сама и представила на всероссийском конкурсе-фестивале «Леди Евразия». Видео-визитка о родном регионе и о себе — это было первое задание, и оно живо откликнулось в сердцах жюри, зрителей и других участниц. А когда Любовь вышла на сцену и исполнила песню «Моя семья», то окончательно всех покорила. Стала победительницей! Ей вручили корону и ленту, а за шикарный бурятский национальный костюм из коллекции «Хатан» еще и присудили титул «Гордость нации». Подробности — в материале КП-Иркутск.