«Я дочь земли бурятской, хранительница очага»: мать пятерых сыновей из Улан-Удэ победила в конкурсе «Леди Евразия»

"Я дочь земли бурятской,
Хранительница очага.
Я мама, я жена,
Я женщина, которая традициям верна.
Моя семья — мой островок любви и счастья,
Любимый муж и пятеро детей.
У бога я прошу лишь одного,
Убереги их от ненастья и подари как можно больше ясных дней,
Ведь нет на свете ничего семьи важней.
Я родилась в прекрасном месте —.
У берегов великого Байкала.
Теперь мы связаны на веки вместе.
Байкал мне силу дал и красоту,
Я всё это в себя впитала!".
Это строки из стихотворения, которое мать пятерых детей, 34-летняяЛюбовь Купцова из Улан-Удэ написала сама и представила на всероссийском конкурсе-фестивале «Леди Евразия». Видео-визитка о родном регионе и о себе — это было первое задание, и оно живо откликнулось в сердцах жюри, зрителей и других участниц. А когда Любовь вышла на сцену и исполнила песню «Моя семья», то окончательно всех покорила. Стала победительницей! Ей вручили корону и ленту, а за шикарный бурятский национальный костюм из коллекции «Хатан» еще и присудили титул «Гордость нации». Подробности — в материале КП-Иркутск.
23 соперницы со всей страны.
— Этой весной я впервые участвовала в конкурсе красоты, стала «Первой вице-мисс Бурятии». Понравилось! Решила попробовать свои силы на всероссийском уровне, — откровенничает в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск Любовь Купцова.
Конкурс «Леди Евразия» проходил в середине августа в Республике Алтай. Сибирячка говорит, что заплатила за участие небольшой организационный взнос, но полученные эмоции того стоили. Взять хотя бы отель, куда заселили красавиц — он находится в живописном месте, на острове посередине реки Катунь. Женщины приехали, кстати, из разных городов страны — Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Горно-Алтайск, Ижевск, Бийск и других.
— У меня были 23 соперницы. Вы удивитесь, но, вопреки стереотипам, мы не дрались за победу, не подкладывали друг другу шпильки в туфли и не рвали платья, нет! Никакой женской зависти и конкуренции. Наоборот, мы стали подругами, — улыбается сибирячка.
Признается, что перед показом творческого номера, конечно, волновалась.
— Я очень люблю петь, но на публике выступала редко. Времени не хватало — то на работе занята, то дома, с детьми. Рада, что смогла, наконец, выйти на сцену и исполнить песню. Приходилось тренироваться самой, в машине.
С этим же номером сибирячка выступала на прошлом конкурсе. Тогда она пару раз сходила на репетиции в школу вокала. Сомневалась в правильности исполнения. А вот стих писала сама, по ночам. Лишь тогда у нее было время остаться наедине со своими мыслями.
«За меня болела вся семья».
Наша героиня, действительно, успевает очень многое! По образованию она юрист, работала маркетологом, а теперь владеет бизнесом: у нее есть гостевой дом в Тункинском районе Бурятии, который открылся за пару дней до начала конкурса. Поставила себе цель — помогать развивать туризм в родных краях.
И, конечно, уделяет большую часть времени семье и воспитанию с мужем пятерых сыновей:15-летнего Ардана, 11-летнего Дандара, 6-летнего Бата, 4-летнего Баяна и малыша Арья, которому сейчас лишь год и четыре месяца.
— Мальчики у нас разносторонние. Любят спорт и творчество: занимаются боксом и кикбоксингом, танцуют и пишут музыку. С детства приучаем их к труду, они всегда помогают по хозяйству, — с гордостью рассказывает женщина.
Пока Любовь завоевывала корону «Леди Евразия», семья, прильнув к экранам с прямой трансляцией, держала за нее кулачки.
— По местному времени конкурс кончился поздно, около полуночи. Но дома никто не спал, все ждали результаты. Когда узнали, что я победила, обрадовались, звонили, поздравляли, а мама даже заплакала. В следующем году, если буду принимать участие снова, приедем всей семьей на машине. В этот раз не получилось — младший сын еще слишком маленький для таких путешествий. Зато меня на конкурсе сопровождали подруги. Они тоже моя поддержка и опора!
Теперь Любовь должны пригласить на международный конкурс. Но где и когда он пройдет, пока не сообщается.
— Если позовут, обязательно поеду, — улыбается сибирячка.