ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Место размещения иностранных инструкторов ВСУ поражено в Кривом Роге, военные медики вывезли 15 англоязычных пострадавших, сообщил во вторник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
В ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Кривом Роге, прогремевших около полуночи.
«Прилет по “мирным” иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар… в Кривом Роге… Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных», — сообщил Лебедев агентству.
По данным источников в пророссийском сопротивлении, сразу после «прилета» квартал оцепила СБУ, к месту долго не допускали гражданские «скорые».
Жители также рассказали подпольщикам о необычной реакции чиновников: удар не освещался прессой и сухо комментировался властями.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.