На Южном Урале пассажирский микроавтобус врезался в легковушку, есть погибший

Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным ведомства микроавтобус «Пежо Боксер» ехал с пассажирами в селе Шумово. На перекрестке равнозначных дорог машина столкнулась с ВАЗ 2104. По предварительной версии, водитель автобуса проигнорировал правило «помехи справа» и не уступил дорогу легковушке, которая как раз и ехала с правой стороны.
В областной Госавтоинспекции отметили, что в микроавтобусе ехали шесть человек. Все пассажиры были пристегнуты ремнями и не пострадали. А вот водитель и пассажир ВАЗа оказались не пристегнуты ремнями: в результате первый погиб на месте ДТП, а второй, 16-летний юноша, с травмами доставлен в больницу.