На Южном Урале пассажирский микроавтобус врезался в легковушку, есть погибший

В областной Госавтоинспекции отметили, что в микроавтобусе ехали шесть человек. Все пассажиры были пристегнуты ремнями и не пострадали. А вот водитель и пассажир ВАЗа оказались не пристегнуты ремнями: в результате первый погиб на месте ДТП, а второй, 16-летний юноша, с травмами доставлен в больницу.