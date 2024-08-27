Брат пропавшей на реке Артемовка девочки вышел на связь

Брат 11-летней Насти, которая ушла под воду 25 августа в реке Артемовка, записал видеообращение ко всем, кто уже третьи сутки ищет его пропавшую сестру. Алексей сейчас находится в морях, как бы он не хотел, у него нет возможности вернуться в Артем и лично присоединиться к поисковой операции. Но он делает все возможное на расстоянии, чтобы поддержать поисковиков, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».