Брат пропавшей на реке Артемовка девочки вышел на связь

Брат 11-летней Насти, которая ушла под воду 25 августа в реке Артемовка, записал видеообращение ко всем, кто уже третьи сутки ищет его пропавшую сестру. Алексей сейчас находится в морях, как бы он не хотел, у него нет возможности вернуться в Артем и лично присоединиться к поисковой операции. Но он делает все возможное на расстоянии, чтобы поддержать поисковиков, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Также с семьей связался глава города Артем Вячеслав Квон. По его инициативе 27 августа после 14:00 акваторию осмотрят два вертолета с интервалом в один час. Власти города готовы выделить помощь в качестве топлива или масла для моторных лодок и другой водной техники.
«Всех хочу поблагодарить за активную помощь в поисках моей сестры Насти. Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто отбросил все свои дела, работу, покупает фонарики, сети, все принадлежности, которые помогают в поисках моей сестры. Вы самые лучшие, я хоть как-то пытаюсь дистанционно помочь и хочу по прибытию также со всеми связаться, встретиться, обнять и поблагодарить. Вместе мы найдем мою сестренку», — сказал Алексей в своем обращении.
Все еще требуются добровольцы для помощи в поиске ребенка. Нужны люди с квадрокоптерами, моторными лодками, траловыми сетями, тентами от дождя, фонариками и другими приспособлениями, которые помогут в поисках.
Связь с волонтерами: +7 902 520 51 58; +7 902 521 48 14.