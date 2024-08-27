Стало известно о скрывающихся от СК фигурантах дела о подрыве Крымского моста

При расследовании преступления сотрудники правоохранительных органов взаимодействовали с силовиками из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств дела.
«Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами Российской Федерации, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия», — цитирует документ ТАСС.
В ходе расследования провели более 30 судебных экспертиз, анализ данных камер видеонаблюдения, осмотрели телефоны и другие электронные носители информации обвиняемых.
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.
28 февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил об установлении СК всех обстоятельств теракта на Крымском мосту. Обвинение предъявили Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела являются гражданами России, Армении и Украины.
23 августа СМИ сообщили об аресте квартиры фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Кадастровая стоимость арестованной квартиры площадью 63 кв. м оценивается в 1,8 млн рублей.
На следующий день суд арестовал трейлер и участок земли фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Уточняется, что был арестован земельный участок в 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, под ограничения попал трейлер 2022 года выпуска.
26 августа стало известно, что Минобороны РФ, две компании и пять граждан признаны потерпевшей стороной по делу о теракте на Крымском мосту.