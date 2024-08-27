Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске чиновник получил штраф в 24 млн рублей за взяточничество

В Челябинской области госслужащему на 10 лет запретили возвращаться на работу из-за взяток.

В Челябинске за получение взяток оштрафовали заместителя гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Госслужащий взял 2,6 млн рублей за помощь трем фирмам в получении грантов от фонда на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

— Уголовное преследование в отношении взяткодателей прекращено в связи с добровольным сообщением в следственные органы о даче взятки, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В качестве наказания суд назначил менеджеру фонда штраф в 24 млн рублей. Вдобавок взяточнику запретили на 10 лет занимать руководящие должности на госслужбе.

штрафы