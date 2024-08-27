В Челябинске чиновник получил штраф в 24 млн рублей за взяточничество

В Челябинске за получение взяток оштрафовали заместителя гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».
Госслужащий взял 2,6 млн рублей за помощь трем фирмам в получении грантов от фонда на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
— Уголовное преследование в отношении взяткодателей прекращено в связи с добровольным сообщением в следственные органы о даче взятки, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В качестве наказания суд назначил менеджеру фонда штраф в 24 млн рублей. Вдобавок взяточнику запретили на 10 лет занимать руководящие должности на госслужбе.