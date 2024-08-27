«Вам письмо»: мошенники обманули жителя Первоуральска по новой схеме

Жена потерпевшего выполнила все указания звонившего. А затем на телефон уральца стали приходить сообщения о неправомерном доступе к личному кабинету. Тогда женщина позвонила по номеру, указанному в сообщениях. Ей ответил неизвестный, который представился «сотрудником безопасности», и пояснил, что на имя ее мужа мошенники взяли кредит. Поэтому необходимо перевести деньги на «безопасный счет».