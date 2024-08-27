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ВС РФ не дали ВСУ прорваться в Малую Локню в Курской области

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие мотострелкового батальона одного из соединений армейского корпуса группировки войск “Север” отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что гражданский персонал и заключенные были заранее эвакуированы. «Защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что личный состав подразделения смог грамотно выстроить оборону. «Несмотря на атаки превосходящих сил противника на боевых машинах пехоты западного производства Marder и Stryker, использование ударных БПЛА для нанесения огневого поражения обороняющимся силам, личный состав подразделения во взаимодействии с военнослужащими пограничной службы грамотно организовал оборону и успешно уничтожил врага на подступах к спецобъекту», — рассказали в Минобороны.

Поддержку обороняющимся оказывали экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.