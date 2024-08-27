ВС РФ не дали ВСУ прорваться в Малую Локню в Курской области

В Минобороны РФ отметили, что гражданский персонал и заключенные были заранее эвакуированы. «Защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков», — уточнили в ведомстве.