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Омского криминального авторитета осудили за вымогательство стройматериалов

В Омской области вынесли приговор криминальному авторитету и его подручному по уголовному делу о вымогательстве.

Источник: AP 2023

По ст. 163 УК РФ (вымогательство) первый получил 2 года 5 месяцев колонии общего режима, второй — 2 года 4 месяца колонии строгого режима.

По информации пресс-службы УФСБ России по Омской области, обвиняемые вымогали стройматериалы у технического директора фирмы, выполнявшей работы по капитальному ремонту путепровода на автомобильной дороге в городе Исилькуля. У потерпевшего они требовали 20 т щебня, угрожая кастетам и оружием.

Вымогателей, который являлись участниками организованного преступного сообщества, задержали. В отношении низ возбудили уголовное дело.