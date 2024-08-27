Омского криминального авторитета осудили за вымогательство стройматериалов

По информации пресс-службы УФСБ России по Омской области, обвиняемые вымогали стройматериалы у технического директора фирмы, выполнявшей работы по капитальному ремонту путепровода на автомобильной дороге в городе Исилькуля. У потерпевшего они требовали 20 т щебня, угрожая кастетам и оружием.