Омские водители за три месяца похитили 2,5 тонн дизельного топлива

Ранее сообщалось о двух женщинах, пропавших в Омской области в один день. В понедельник, 19 августа, 38-летняя Рисбекке Ахметзянова вышла из гостиницы на улице Перелёта, 24 и пропала. До сих пор её местонахождение неизвестно. Пропавшая была одета в чёрную футболку и серую кофту с капюшоном.