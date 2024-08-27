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Омские водители за три месяца похитили 2,5 тонн дизельного топлива

Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.

Тарская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх жителей Омска. Они обвиняются в растрате вверенного им дизельного топлива.

Установлено, что омичи — водители АО «Омскоблавтотранс». В январе этого года они вступили в сговор и начали использовать режим вождения, который способствует экономному расходу дизельного топлива. Мужчины прекращали работу двигателя во время остановок и стоянок зимой.

За три месяца водители похитили более 2,5 тонн дизельного топлива. Его они продали жителю Тары, а полученные деньги поделили между собой. Размер причинённого ущерба составил более 170 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления омичи признали полностью и возместили весь ущерб. Уголовное дело направлено в Тарский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о двух женщинах, пропавших в Омской области в один день. В понедельник, 19 августа, 38-летняя Рисбекке Ахметзянова вышла из гостиницы на улице Перелёта, 24 и пропала. До сих пор её местонахождение неизвестно. Пропавшая была одета в чёрную футболку и серую кофту с капюшоном.