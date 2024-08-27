В Пермском крае три человека пострадали в жёстком ДТП с микроавтобусом

Госавтоинспекция Березников сообщила о трёх пострадавших в жёстком ДТП с микроавтобусом в Пермском крае.
Как рассказывают правоохранители в сообществе «Госавтоинспекция Березники» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла 25 августа в 21:00. Автомобиль Опель Корса ехал по улице Большевистской в Березниках. В один момент легковушка врезалась в микроавтобус Форд Транзит, которым управлял мужчина 1966 года рождения.
Сотрудникам госавтоинспекции удалось установить, что водитель Опеля подобрала небезопасную скорость движения и не учла дорожные и метеорологические условия. В аварии пострадали три человека.
«В результате автоаварии двое пассажиров 21 и 28 лет, а также водитель автомобиля Опель получили травмы различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ГАИ.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.