В Пермском крае три человека пострадали в жёстком ДТП с микроавтобусом

Как рассказывают правоохранители в сообществе «Госавтоинспекция Березники» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла 25 августа в 21:00. Автомобиль Опель Корса ехал по улице Большевистской в Березниках. В один момент легковушка врезалась в микроавтобус Форд Транзит, которым управлял мужчина 1966 года рождения.