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В Миассе толпа парней избила подростка, заступившегося за девушку

МИАСС, 27 августа, ФедералПресс. В Миассе неподалеку от торгового центра «Слон» толпа парней избила подростка, который заступился за девушку. Школьник получил серьезные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция уже ищет нападавших. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

«Группа лиц, находящихся в состоянии опьянения, избила 17-летнего юношу с особой жестокостью, в результате чего он оказался в больнице в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Драка произошла поздно вечером 19 августа. По словам матери пострадавшего, подросток ждал такси. Парень увидел, как к незнакомой девушке начала приставать нетрезвая компания из пяти парней. Молодой человек заступился за нее, в результате завязалась драка. Последствия могли быть еще тяжелее, если бы за подростка не вступился, в свою очередь, кто-то из прохожих, применив травматический пистолет.

Драка попала на камеры видеонаблюдения. Полиция изучила запись и уже занимается опросом свидетелей.