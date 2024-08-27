В Миассе толпа парней избила подростка, заступившегося за девушку

Драка произошла поздно вечером 19 августа. По словам матери пострадавшего, подросток ждал такси. Парень увидел, как к незнакомой девушке начала приставать нетрезвая компания из пяти парней. Молодой человек заступился за нее, в результате завязалась драка. Последствия могли быть еще тяжелее, если бы за подростка не вступился, в свою очередь, кто-то из прохожих, применив травматический пистолет.