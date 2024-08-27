На участке трассы М-4 «Дон», где перевернулась фура, восстановлено движение

26 августа, в 9:00, в Чертковском районе водитель большегруза не справился с управлением, опрокинувшийся большегруз перегородил дорогу. В результате движение транспортных средств с севера на юг было приостановлено. Водителям предлагалось выбирать альтернативные пути движения.