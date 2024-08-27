Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На участке трассы М-4 «Дон», где перевернулась фура, восстановлено движение

На 813 км трассы М-4 «Дон» восстановлено движение. Ранее здесь опрокинулась фура и перекрыла дорогу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

26 августа, в 9:00, в Чертковском районе водитель большегруза не справился с управлением, опрокинувшийся большегруз перегородил дорогу. В результате движение транспортных средств с севера на юг было приостановлено. Водителям предлагалось выбирать альтернативные пути движения.