Петербуржец поджег машину после скандала с женой

Сообщение пожарным поступило в 22.26.
«Горел легковой автомобиль у дома № 17 по улице Крупской. В 22.37 пожар потушили — на месте работали 10 огнеборцев. О пострадавших информации нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
По данным 78.ru любительское фаер-шоу устроил владелец авто. Причина — семейный скандал.
«По словам очевидцев, разгоряченный мужчина дважды заходил в ближайший магазин за зажигалкой. Со слов продавца, от покупателя пахло бензином», — говорится в публикации.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
Добавим, что вчера избрали меру пресечения швее-поджигательнице. Уроженка Калмыкии под «чутким руководством» мошенников подожгла пять чужих машин. При этом огонь перекинулся еще на две иномарки, которые стояли рядом. Итог — семь пострадавших.