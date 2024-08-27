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Петербуржец поджег машину после скандала с женой

Машина вспыхнула в Невском районе поздно вечером 26 августа.

Сообщение пожарным поступило в 22.26.

«Горел легковой автомобиль у дома № 17 по улице Крупской. В 22.37 пожар потушили — на месте работали 10 огнеборцев. О пострадавших информации нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным 78.ru любительское фаер-шоу устроил владелец авто. Причина — семейный скандал.

«По словам очевидцев, разгоряченный мужчина дважды заходил в ближайший магазин за зажигалкой. Со слов продавца, от покупателя пахло бензином», — говорится в публикации.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Добавим, что вчера избрали меру пресечения швее-поджигательнице. Уроженка Калмыкии под «чутким руководством» мошенников подожгла пять чужих машин. При этом огонь перекинулся еще на две иномарки, которые стояли рядом. Итог — семь пострадавших.