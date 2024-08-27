Петербуржец поджег машину после скандала с женой

Добавим, что вчера избрали меру пресечения швее-поджигательнице. Уроженка Калмыкии под «чутким руководством» мошенников подожгла пять чужих машин. При этом огонь перекинулся еще на две иномарки, которые стояли рядом. Итог — семь пострадавших.