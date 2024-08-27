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Дело о краже миллиарда из ячеек топ-менеджеров в Петербурге дошло до суда

Петроградский районный суд начал рассматривать дело о хищении ценностей из РосДорБанка на Мичуринской улице в Петербурге. За три дня из хранилища исчезло более миллиарда рублей.

О передаче дела в суд с утверждённым обвинительным заключением 27 августа сообщает генеральная прокуратура. На скамье подсудимых — уроженец Сочи, гражданин России и Молдовы Артур Барбынца.

По версии следствия, за три дня он похитил ювелирные изделия и деньги восьми клиентов банка. Согласно материалам дела, доступ к их сейфовым ячейкам с защитой королевского уровня Барбынца получил в марте с помощью специальных считывающих приспособлений, ранее установленных в хранилище банка на Мичуринской улице.

«В этом мужчине помогли его соучастники, которые изготовили для их открытия безымянную карту и универсальный ключ», — уточняют в ведомстве.

Перед судом Барбынца отвечает в одиночестве. Его дело, в котором восемь эпизодов особо крупных краж, слушают с прошлой недели.

Расследование в отношении соучастников продолжается.