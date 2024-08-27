Дело о краже миллиарда из ячеек топ-менеджеров в Петербурге дошло до суда

По версии следствия, за три дня он похитил ювелирные изделия и деньги восьми клиентов банка. Согласно материалам дела, доступ к их сейфовым ячейкам с защитой королевского уровня Барбынца получил в марте с помощью специальных считывающих приспособлений, ранее установленных в хранилище банка на Мичуринской улице.