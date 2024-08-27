Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой

«Благодарю за грамотные действия по эвакуации граждан и ликвидации последствий детонации все оперативные службы, а также администрацию Острогожского района во главе с Сергеем Хорошиловым. Они приняли на себя тяжесть первых часов и ключевую работу на месте. Правительство области делает всё возможное для скорейшего устранения последствий ЧС. Держу этот вопрос на особом контроле», — добавил Гусев.