Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района Воронежской области смогли вернуться в свои дома, разминирование сел завершено, заявил губернатор Александр Гусев.
Ранее сообщалось, что в два населенных пункта Острогожского района проезд был закрыт: в них проводится обследование территории после детонации из-за атаки БПЛА.
«Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района смогли вернуться в свои дома. Разминирование сел завершено. В пунктах временного размещения людей нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что саперы продолжают проверку сельхозугодий и прилегающей территории. Губернатор призвал жителей Острогожского района проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112. Он подчеркнул, что комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба.
«Благодарю за грамотные действия по эвакуации граждан и ликвидации последствий детонации все оперативные службы, а также администрацию Острогожского района во главе с Сергеем Хорошиловым. Они приняли на себя тяжесть первых часов и ключевую работу на месте. Правительство области делает всё возможное для скорейшего устранения последствий ЧС. Держу этот вопрос на особом контроле», — добавил Гусев.