На незаконной свалке рядом с аэропортом Кольцово обнаружили опасные медицинские отходы

Эковолонтеры обнаружили свалку еще 2 года назад. Тогда было зафиксировано, что грузовики с мусором въезжают через КПП с охраной. Сам въезд был платный (от 2 до 5 тысяч рублей). Об этом факте было сообщено во все надзорные ведомства и правоохранительные органы. Однако никаких мер тогда не последовало.