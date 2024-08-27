На незаконной свалке рядом с аэропортом Кольцово обнаружили опасные медицинские отходы

Эковолонтеры обнаружили свалку еще 2 года назад. Тогда было зафиксировано, что грузовики с мусором въезжают через КПП с охраной. Сам въезд был платный (от 2 до 5 тысяч рублей). Об этом факте было сообщено во все надзорные ведомства и правоохранительные органы. Однако никаких мер тогда не последовало.
В апреле 2024 года на свалке произошел крупный пожар, который тушили на протяжении нескольких дней. Несмотря на это, ее все равно не закрыли, а отходы продолжали свозить на полигон. Природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием ликвидировать несанкционированную свалку собственника земельного участка только после повторных обращений активистов Российского экологического общества. Хозяином, судя по ответам прокуратуры, является Вадим Лукач, на котором также числится земля в Истоке.
«Ситуация возмутительная! Рядом с мегаполисом, с международным аэропортом, разрастается огромная свалка, на существование которой несколько лет закрывают глаза. Мало того, что ее организаторы нарушают закон и наживаются на этом, они наносят непоправимый вред экологии и здоровью людей», — заявил руководитель Свердловского отделения РЭО, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.
Однако, как убедились общественные инспектора по охране окружающей среды от Министерства природных ресурсов и экологии, нелегальная свалка по-прежнему функционирует. На мусорном полигоне были зафиксированы свежие горы строительных обломков, пластика, бочек и канистр с горючими веществами, а также пакеты с надписями «медицинские отходы класса Б и В». За 2 года свалка увеличилась в 4 раза. На сегодняшний день ее площадь составляет порядка 20 гектаров.