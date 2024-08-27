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В Крыму площадь пожара достигла 150 га

Из Севастополя направили дополнительную аэромобильную группировку.

Источник: МЧС России

Площадь пожара в Крыму в районе горы Тепе-Оба увеличилась до 150 га, следует из последних данных МЧС России на 26 августа 18:24. На место из Севастополя прибыла дополнительная аэромобильная группировка, передает ИА SevastopolMedia.

В район Тепе-Оба направили 30 специалистов и шесть автоцистерн. Известно, что очаги интенсивного горения ликвидированы. Всего два вертолёта Ми-8 МЧС России сбросили 310 тонн воды.

Распространения огня на село Южное не допущено. Огонь тушат 470 специалистов и более 100 единиц техники. Работы осложняет порывистый ветер.

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