В Крыму площадь пожара достигла 150 га

Площадь пожара в Крыму в районе горы Тепе-Оба увеличилась до 150 га, следует из последних данных МЧС России на 26 августа 18:24. На место из Севастополя прибыла дополнительная аэромобильная группировка, передает ИА SevastopolMedia.
В район Тепе-Оба направили 30 специалистов и шесть автоцистерн. Известно, что очаги интенсивного горения ликвидированы. Всего два вертолёта Ми-8 МЧС России сбросили 310 тонн воды.
Распространения огня на село Южное не допущено. Огонь тушат 470 специалистов и более 100 единиц техники. Работы осложняет порывистый ветер.