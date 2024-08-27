В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

«По предварительной информации, водитель автобуса “ПАЗ”, двигаясь по маршруту 89 “УрФУ — Окраинная”, отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева. Пятерых пассажиров в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении.