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В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, пять человек пострадали.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в дерево в центре Екатеринбурга, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова.

«По предварительной информации, водитель автобуса “ПАЗ”, двигаясь по маршруту 89 “УрФУ — Окраинная”, отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева. Пятерых пассажиров в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров и водитель. По факту ДТП проводится проверка.