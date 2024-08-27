В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в дерево в центре Екатеринбурга, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова.
«По предварительной информации, водитель автобуса “ПАЗ”, двигаясь по маршруту 89 “УрФУ — Окраинная”, отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева. Пятерых пассажиров в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров и водитель. По факту ДТП проводится проверка.