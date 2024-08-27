Власти Пролетарска просят местных жителей носить маски из-за пожара на нефтебазе

Напомним, больше недели в Пролетарске Ростовской области тушат пожар на нефтебазе. Огонь вспыхнул 18 августа после атаки беспилотников. Загорелось несколько топливных резервуаров, пламя охватило и соседние емкости. На месте происшествия работают сотни пожарных, которые прилагают все усилия, чтобы справиться с пламенем.