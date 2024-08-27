Власти Пролетарска просят местных жителей носить маски из-за пожара на нефтебазе

Но по данным Роспотребнадзора, в воздухе содержание вредных веществ не превышает предельно допустимых показателей.
Местные власти рекомендуют использовать увлажненные маски во время пребывания на улице, чтобы избежать вдыхания продуктов горения. Советуют по возможности находиться в закрытых помещениях, плотно закрыв окна и форточки влажной тканью. Скот рекомендуют держать в закрытых загонах, чтобы избежать контакта с опасными веществами.
Однако Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе вредных веществ. Специалисты проверили качество воздуха в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском и Пролетарском районах.
Напомним, больше недели в Пролетарске Ростовской области тушат пожар на нефтебазе. Огонь вспыхнул 18 августа после атаки беспилотников. Загорелось несколько топливных резервуаров, пламя охватило и соседние емкости. На месте происшествия работают сотни пожарных, которые прилагают все усилия, чтобы справиться с пламенем.
В результате тушения пожара пострадали почти 50 специалистов. Некоторым из них потребовалась помощь медиков из Ростова-на-Дону и даже Санкт-Петербурга.