ФСБ возбудила дела против еще двух проникших в Суджу журналистов

«ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации “Дойче велле” (Deutsche Welle, DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала “1+1” Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области», — отметили в ФСБ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.