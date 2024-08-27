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ФСБ возбудила дела против еще двух проникших в Суджу журналистов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. ФСБ возбудила уголовные дела в отношении украинского и немецкого журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации “Дойче велле” (Deutsche Welle, DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала “1+1” Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области», — отметили в ФСБ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В ФСБ уточнили, что всего с 17 августа за незаконное пересечение границы уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

ФСБ